Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık köyünde bulunan korulukta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde köy kenarında bulunan korulukta bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesinin üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.