Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde velilere yönelik eğitim semineri düzenledi.

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda verilen seminerde, Narkotik Şube personeli tarafından narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri?, madde kullanım belirtileri nelerdir? gibi konular hakkında veliler bilgilendirildi. Ayrıca seminer sonunda, akıllı telefonlara "Uyuma" adlı programın kurulmasının önemine vurgu yapıldı.