Küçükçekmece Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri, “Düş Oyunu” ile ilk kez seyirciyle kucaklaştı. Bir yıllık eğitimin ardından “Düş Oyunu” ile perde diyen Tiyatro Okulu’nun genç yetenekleri, performanslarıyla izleyiciden tam not aldı.

Küçükçekmece Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri, “Düş Oyunu” ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk kez seyirciyle buluştu. Küçükçekmece Belediyesi tarafından, hayata geçirilen Tiyatro Okulu’nda öğrenciler 1 yıl boyunca usta oyuncu Hakkı Ergök ve Ezgi Yentürk Çimenser’den eğitim aldı. Öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi ile yapılan protokol neticesinde, eğitimlerini akademisyenlerle destekleyerek, sertifika almaya hak kazanacak. Oyunculuğa ilgisi olan adaylar, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından Tiyatro Okulu ile ilgili duyuruları takip edilebilirler. Tiyatro Okulu, 18-25 yaş arası yeteneklere, tamamen ücretsiz oyunculuk eğitimi veriyor.

"Buram buram kalite ve sanat kokan bir oyunu sahneye taşıyoruz"

Tiyatro Okulu’nun ilk oyununu sahneye taşımaktan duydukları mutluluğu dile getiren Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı, ünlü oyuncu Hakkı Ergök, “Ortak bir sürü insanın gönül verdiği çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. ’Düş Oyunu’nu izleyenler, oyunun her şeyi ile sanat koktuğuna şahit olacak. Çok özel bir gösteri izleyecekler. İddia ediyorum; Devlet Tiyatrosu ya da ödenekli tiyatrolarda böyle bir oyun yok ve şuanda Devlet Tiyatrosu -Devlet Tiyatrosu’ndan emekliyim ve kurumumu çok severim- bu düzeyde bir oyun çıkaramaz. İzin vermezler çünkü artık sanat politikleşti, sanat kurumlarında sanata izin verilmiyor” diye konuştu.

" Bu tohumları sahneye serpmiş olmaktan gurur duyuyoruz"

August Strindberg’in “Düş Oyunu” adlı eserinden uyarlanan oyunun yönetmeni Ezgi Yentürk Çimenser ise “Tiyatro Okulu’nda 18 öğrencimizle 1. yılımızı bitirdik, 2. yılımıza geçiyoruz. Bu süreç Hakkı Ergök ile birlikte yönettiğimiz bir süreç. Biz öğrenci seçiminde çok titizlendik. Öğrencilerimizin sahnedeki duruşlarına, vücut kullanımlarına, diksiyonlarına hepsine baktık. Özellikle daha önce hiç tiyatro eğitimi ve sahne almamış kişileri seçtik. İkinci aşamada ise nitelikli bir konservatuarda kaç kişilik sınıf olursa o kadar kişi aldık. Meyvemiz çok tatlı oldu. Bu tohumları sahneye serpmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Belediye Başkanımız Kemal Çebi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Güney Özkılınç bize çok destek oldu. Bu ağaçların meyvesini halkımıza vermek için çok gayret sarf ettiler. Kültüre ve sanata katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.