Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği üyeleri, atalarının kültürel değerlerini yaşatmak ve üyeleri arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla Bozüyük Aksutekke köyünde toy eğlencesi düzenledi.

Okul bahçesinde gerçekleşen toy eğlencesinde, Bilecik Anadolu Kadınları Derneği hazırladıkları folklor gösterilerini sundular. Derneğin kadın kolları yöresel kıyafetleriyle toya katıldılar. Temsili olarak geline kına yakarak yöresel oyunları birlikte oynadılar. Erkekler ise derneğin saz ve koro sanatçılarının seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik ederek yörenin zeybek oyunlarını oynadılar. Dernek üyelerinin yöresel lezzetlerinin de tanıtımı amacıyla misafirlere haşhaşlı gözleme ve un helvası ikramı yapıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Koca, yaptığı açılış konuşmasında, "Türkülerdir insanları bir araya getiren, türkülerdir Türklük şuurunu bilincini yaşatan, türkülerdir bazen bizi üzen, bazen güldüren, bazen ağlatan, türkülerdir seven kalpleri birbirine bağlayan. İşte bu anlayış ve bu düstur ile Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği olarak, geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz köy toyları ve şölenleri kapsamında bugün Aksutekke köyündeyiz. Aksutekke Köyü Muhtarı Zekai Özkan ve Aksutekke köyü sakinlerinin misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Dernek Başkanı Mehmet Koca Aksutekke Köyü Muhtarı Zekai Özkan’a el dokuması kilim ve toy anısına köye dikilmek üzere batı ladini fidanı hediye etti.