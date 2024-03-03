Bozüyük’te ilçe genelinde bulunan trafik ışıkları fırçalarla temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi ekiplerince çeşitli noktalarda bulunan sinyalizasyon sistemleri sürücülerin trafik ışıklarını daha rahat görebilmeleri ve ışıkların işlevinin güçlenmesi amacıyla temizleniyor. Sinyalizasyon sistemlerinin kış aylarında daha fazla kirlenmesi görüşü ve görünüşü etkilediğinden araç sahibi vatandaşların can ve mal güvenliği düşünülerek özenle yapılan temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.