CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek beraberindeki Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr Armağan, Başkan Bakkalcıoğlu’ndan seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Bakkalcıoğlu ziyarette ayrıca Bozüyük’te 5 yıllık görev süresi içerisinde gerçekleştirdiği projeleri anlatarak yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Parti Meclis Üyesi Erdoğan, Milletvekili Tüzün ve beraberindekiler ile birlikte tramvaya binerek şehir turu yaptı. Tramvay gezisi sırasında Başkan Bakkalcıoğlu BOZTRAM tramvay projesi hakkında detaylı bilgi vererek yeni dönemde tramvayı hastaneye kadar götüreceklerini söyledi.

Tramvay gezisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasını ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Parti Meclis Üyesi Erdoğan, Milletvekili Tüzün Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler ilçe başkanı İsmail Akçasoy ile birlikte 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başında görev alacak partililere verilen sandık görevlisi eğitimine katılarak görevlilere çalışmalarında kolaylıklar dilediler.