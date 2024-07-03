Bozüyük’te vatandaşlar, Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekrandan izledi.

Maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve milli takımı destekleyen futbolsever Bozüyüklüler heyecanla izledi. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran ve ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da Milli Takım’a destek verdi. A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.