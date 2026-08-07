Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Gönüllü'nün, Düzce Üniversitesi'nden akademisyenlerle birlikte hazırladığı 'Clinical utility of the Oakland score in rectal bleeding: Implications for admission decisions and cost efficiency' başlıklı bilimsel çalışma, dünyanın saygın bilimsel yayınları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan International Journal of Colorectal Disease dergisinde yayımlandı. Çalışmada, acil servislere rektal kanama şikayetiyle başvuran hastalarda kullanılan Oakland Skoru'nun, yalnızca klinik risk değerlendirmesinde değil, aynı zamanda hastaneye yatış kararları ve sağlık kaynaklarının etkin kullanımı açısından da önemli katkılar sunduğu ortaya konuldu. Araştırma sonuçlarına göre yüksek risk grubundaki hastalarda hastaneye yatış, kan transfüzyonu ihtiyacı ve traneksamik asit kullanımı anlamlı düzeyde daha yüksek gerçekleşirken, Oakland Skoru ile hastanede kalış süresi ve tedavi maliyetleri arasında da pozitif ilişki tespit edildi. Ayrıca skorun, hastaneye yatış gereksinimini öngörmede yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğu belirlendi. Çalışmada dikkat çeken bulgulardan biri ise düşük risk grubunda yer alan birçok hastanın gereksiz yere hastaneye yatırıldığının ortaya çıkması oldu. Araştırmacılar, uygun risk sınıflandırması sayesinde bu hastaların güvenli şekilde ayaktan takip edilebileceğini, böylece gereksiz yatışların azaltılarak acil servis yoğunluğunun düşürülebileceğini ve hastane yatak kapasitesinin daha verimli kullanılabileceğini vurguladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen akademik başarının üniversitenin bilimsel üretim vizyonunu güçlendirdiğini belirterek, 'Üniversitemizde yürütülen nitelikli bilimsel çalışmaların uluslararası düzeyde kabul görmesi bizleri gururlandırmaktadır. Akademisyenlerimizin sağlık alanında toplum yararına ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunan araştırmalar üretmesi, üniversitemizin bilimsel misyonunun en önemli göstergelerinden biridir. Bu başarıda emeği geçen akademisyenlerimizi tebrik ediyor, uluslararası alanda ses getirecek çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.