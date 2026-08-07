Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ile birlikte ölümlü kazaların yaşandığı ilçe giriş kavşağında ve devam eden bölünmüş yol çalışmalarında incelemelerde bulundu. İnceleme programına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar da katıldı. Heyet, sahada yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alırken, projenin ilçedeki ulaşım güvenliğine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Yapımı devam eden kavşak ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin en önemli ulaşım sorunlarından birinin çözüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği önceliğimizdir. İlçe giriş kavşağımızda ve bölünmüş yol projesinde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdik. Amacımız, kazasız, güvenli ve konforlu yolları hemşerilerimizin hizmetine sunmaktır. İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek bu yatırımın hayata geçirilmesine katkı sunan Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Yusuf Güneş'e, İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.