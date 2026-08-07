Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şeyh Edebali Türbesi ve çevresinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Çalışma kapsamında 42 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, HAYAT 112 mobil uygulaması, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ile genel güvenlik kuralları hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını isterken, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.