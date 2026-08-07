Bir araştırma şirketi tarafından 49 ilde 11 bin 900 kişiyle gerçekleştirilen çalışmada Başkan Subaşı, yüzde 51,5 başarı oranıyla Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında 4'üncü sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza attı. Belediye başkanlarının fiziki yatırımları, kültürel ve sanatsal faaliyetleri, sosyal belediyecilik anlayışı ile kent yaşamına sağladıkları katkıların değerlendirildiği araştırmada Başkan Subaşı, hayata geçirdiği projeler ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Bilecik'i başarıyla temsil etti.

Çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalar takdir topladı

Bilecik'in ilk kadın belediye başkanı olan Melek Mızrak Subaşı'nın özellikle çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik hayata geçirdiği sosyal projelerin yanı sıra çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı da araştırmada öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.Göreve geldiği günden bu yana 5 çocuk sosyal tesisini hizmete açan Başkan Subaşı, kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmalar sayesinde kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer almasına katkı sundu.

Çevreye duyarlı hizmetler ve yeşil alanlar öne çıktı

Araştırmada, Başkan Subaşı'nın çevreyi koruyan, sürdürülebilir şehircilik anlayışını benimseyen ve yeşil alanları artıran projeleri de vatandaşların en çok takdir ettiği çalışmalar arasında gösterildi. Kent sakinlerinin doğayla daha fazla buluşmasını sağlayan yeni sosyal yaşam alanlarının yanı sıra orta refüjlerde uygulanan lavanta projesi ve şehrin estetik görünümünü güçlendiren çevre düzenlemeleri, Başkan Subaşı'nın öne çıkan hizmetleri arasında yer aldı.

Öte yandan araştırma sonuçlarına göre Başkan Subaşı'nı başarı sıralamasında üst sıralara taşıyan en önemli unsurlardan biri de vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişim oldu.