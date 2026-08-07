Balıkesirspor'da hayata geçirilen 100 bin forma Kampanyası, Altıeylül'de minik sporcuların yüzünü güldürdü. Kampanya kapsamında Altıeylül Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim alan öğrencilerin tamamına Balıkesirspor forması dağıtıldı. Asuva'da bulunan Ay Yıldız Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programa Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesirspor yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, antrenörler ve çok sayıda minik sporcu katıldı.

Minik sporcular Başkan Şehirliyi tezahüratlarla karşıladı

Etkinlik alanına gelen Başkan Şehirli, minik sporcular tarafından tribün havasında karşılandı. Öğrencilerin tezahüratları ve alkışlarıyla karşılanan Başkan Şehirli, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Balıkesirspor formalarını alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, bazı minik sporcular Başkan Şehirli'ye sarılarak teşekkür etti. Etkinlik boyunca kırmızı-beyazlı forma ve Balıkesirspor sevgisi ön plana çıktı.

Başkan Şehirli: 'Balıkesirspor sevgisini çocuklarımızla geleceğe taşıyoruz'

Başkan Şehirli, Balıkesirspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, şehrin ortak değerlerinden biri olduğunu belirterek, çocukların bu aidiyet duygusuyla büyümesinin önemine dikkat çekti. Başkan Şehirli, 'Balıkesirspor bizim şehrimizin ortak değeri, ortak sevdası ve 60 yıllık gururudur. Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek bizler için her şeyden daha kıymetli. Onların kırmızı-beyazlı formayı büyük bir mutlulukla giymesi, Balıkesirspor sevgisinin gelecek nesillere taşındığının en güzel göstergesidir' dedi.

100 bin forma kampanyasının anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade eden Şehirli, 'Biz çocuklarımızın sadece spor yapmasını değil, aynı zamanda takım ruhunu, dayanışmayı, birlik ve beraberliği öğrenmesini istiyoruz. Altıeylül Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim alan minik sporcularımızın Balıkesirspor formasıyla sahaya çıkması bizim için ayrı bir gurur. Bu formalar onların çocukluk hatıralarında çok özel bir yere sahip olacak' diye konuştu.

'Çocuklarımızdın yüzünü güldürmek bizim en büyük mutluluğumuz'

Altıeylül Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetleri önemsediklerini vurgulayan Başkan Şehirli, 'Altıeylül'de çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor okullarımızda farklı branşlarda eğitim alan evlatlarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bugün de bu güzel çalışmayı Balıkesirspor sevdamızla birleştirdik. Çocuklarımızın formalarını giyip o heyecanı yaşamaları bizleri çok mutlu etti. Kendilerine armağan ettiğimiz bu formaların, Balıkesirspor sevgisini daha da büyütmesini diliyorum.' şeklinde konuştu.

Program kapsamında Altıeylül Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim gören öğrencilere Balıkesirspor formaları tek tek teslim edildi. Minik sporcular formalarını giyerek etkinlik alanında toplu fotoğraf çektirirken, kırmızı-beyazlı renklere olan sevgilerini tezahüratlarla gösterdi. Balıkesirspor yöneticileri, Altıeylül Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı etkinlik, minik sporcuların renkli görüntüleriyle sona erdi.