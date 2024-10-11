Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Times Higher Education (THE) Dünya sıralamaları listesinde bin 392’inci sıraya yükseldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) geçen yıl olduğu gibi bu yılda Dünya çapındaki üniversiteleri kalitesine göre derecelendiren en zirve kuruluşlardan biri olan Times Higher Education (THE) Dünya sıralamaları listesinde bin 392’inci sıraya yükseldi. BŞEÜ, kurumunun 9 Ekim 2024 tarihinde ilan ettiği THE Dünya sıralamaları listesinde Türkiye’deki Üniversiteler sıralamasında başvurusu kabul edilen 91 üniversite arasında 34’üncü sıradan 34’üncü sıraya yükseldi. Ayrıca BŞEÜ, endüstri sıralama derecesini bin 679’uncu sıradan bin 562’nci sıraya ve uluslararası görünümde ise bin 427’nci sıradan bin 392’inci sıraya yükselmeyi başardı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Üniversitenin genç, dinamik yapısı ve artan çalışma ivmesiyle çok daha üst sıralara yükseleceğine gönülden inandığını ifade ederek, bu başarıya katkı sağlayan tüm personele teşekkür etti.