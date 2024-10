Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirilirken, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenlere belge takdim edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, akademisyenler, daire müdürleri ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin devamında, BŞEÜ tanıtım filmi izletildi. Yan Fülüt ve Piyano Resitali’nin ardından, BŞEÜ Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında gençlerin geleceğe dair en büyük umut olduklarını, ve BŞEÜ’nun umuda ışık olduğunu vurguladı. Rektör Kaplancıklı “İlim ve irfan tohumlarını bu coğrafyada yetiştirerek, dünya tarihinde eşsiz bir hükümranlığa rehberlik etmiş Şeyh Edebali’nin ev sahipliğinde, ondan aldığımız ilham ve feyz ile yeni bir akademik yılı karşılamanın heyecanıyla, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin güvenli bir ortamda öğrenim görmesi, bizim önceliğimiz. Ve refahlarını ve gelişimlerini destekleyen bu şehirde, üniversite yıllarını en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak sorumluluğumuzdur. Bilecik, öğrencilerimiz için manevi zenginliklerle dolu bir şehir olmanın yanı sıra aynı zamanda güvenli ve huzurlu bir öğrenim ortamıdır. Sakinliği, huzurlu yapısı ve öğrencilerimize gösterdiği misafirperverlik ikliminde, burada eğitimlerini sürdüren her bir öğrencimiz kendini evinde gibi hissetmektedir" dedi.

"Üniversitemiz sizleri iyi birer birey olarak yetiştirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir"

Rektör Kaplancıklı, konuşmasının devamında, "Öğrencilerim, sizler, bizim geleceğe dair en büyük umutlarımızsınız. BŞEÜ yalnızca bilgi aktarımı yapan bir eğitim kurumu olmanın ötesinde sizi geleceğe hazırlayan, daha verimli ve huzurlu yaşayabileceğiniz bir hayata ulaşmanızı kolaylaştıracak, stratejik düşünme yeteneği kazandıran bir kurumdur. Üniversitemiz sizleri, evrensel bilimle donanmış, milli kültürümüzü özümsemiş ve bunu yaşamına yansıtan iyi birer birey olarak yetiştirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Sizler de BŞEÜ olmanın ayrıcalığını ve sorumluluğunu ömrünüz boyunca taşıyacaksınız. 15 yüzü aşkın akademik ve idari personeli, 22 bini aşan öğrenci sayısıyla BŞEÜ her yıl olduğu gibi bu yıl da bilim, eğitim ve kültür alanında ülkemizin ilerleyişine katkı sağlama hedefiyle yola çıktı. Aynı zamanda 56 farklı ülkeden 146’sı yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere yaklaşık 2 bin’den fazla yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Bu aşk ve şevkle çalışarak elde ettiğimiz başarıları kutlamanın, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda her gün daha da ileri gittiğimizi görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemiz araştırma ve geliştirme alanında kazandığı başarılarla her yıl ileri gitmektedir. Son dönemde ürettiği ulusal ve uluslararası patentlerle, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine olan katkısını bir kez daha kanıtlamıştır. Üniversitemizdeki patent çalışmaları ve yenilikçi bilimsel araştırmalar, akademik kadromuzun niteliğinin ve bilimsel araştırmaya verdiğimiz önemin somut bir sonucudur" dedi.

Konuşmaların ardından, Rektör Kaplancıklı tarafından, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenlere belge takdim edildi. Aynı listede yer alan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’ya ise belgesini Vali Aygöl takdim etti.

Tören, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından ’Geleneksel Devletten Modern Devlete: Osmanlı Modernleşmesi’ konulu açılış dersi ile sona erdi.