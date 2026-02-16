Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 4 milyon 723 bin TL'lik çevreci altyapı yatırımı hayata geçirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından sürdürülebilir kampüs anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen yatırım kapsamında Merkez kampüste yer alan Spor Tesisleri, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü binaları ile Söğüt Kampüsü'ndeki eğitim-öğretim binalarında doğalgaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Toplam 4 milyon 723 bin TL'lik altyapı yatırımıyla söz konusu binalarda katı yakıt kullanımına son verilerek daha temiz ve çevre dostu enerji sistemine geçiş sağlandı. Gerçekleştirilen dönüşümle birlikte yıllık yaklaşık 170 ton katı yakıt kullanımının önüne geçilmesinin hedeflendiği ve karbon salımında önemli ölçüde azalış sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım yalnızca teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğumuzun somut bir göstergesidir. Enerji verimliliğini artıran ve karbon salımını azaltan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.