Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nden Oregon State Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), yükseköğretimde çalışmalarını sürdürerek dünya üniversiteleriyle akademik ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda üniversite, Amerika Birleşik Devletleri’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Oregon State Üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokolün, BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Serap Kızıl Aydemir’in girişimleriyle hayata geçirildiği bildirildi. Anlaşma; ortak araştırma projeleri, öğretim üyesi değişimi, öğrenci hareketliliği, ortak seminer ve akademik etkinlikler, ayrıca çift diploma programlarına yönelik fizibilite çalışmalarını kapsıyor. Yapılan iş birliğiyle birlikte özellikle lisansüstü öğrenciler için uluslararası araştırma projeleri ve akademik yayınlarda yeni fırsatların doğması bekleniyor. Ayrıca öğretim üyelerinin küresel akademik ağlara daha etkin katılımı ve öğrencilerin akademik mobilete imkânlarının genişletilmesi hedefleniyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Uluslararası bilimsel iş birliklerini artırmak, üniversitemizin küresel ölçekte tanınırlığını güçlendirmek ve öğrencilerimize dünya standartlarında akademik olanaklar sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.