Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) uluslararası akademik iş birliği kapsamında Universidade Catlica Portuguesa ile 'İş Birliği Protokolü' imzalandı

BŞEÜ uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda akademik iş birliklerini küresel ölçekte güçlendirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, Portekiz'in saygın yükseköğretim kurumlarından Universidade Catlica Portuguesa ile sağlık bilimleri alanında önemli bir ikili anlaşma hayata geçirildi. İş birliği protokolü hakkında bilgi veren BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Söz konusu anlaşma, Universidade Catlica Portuguesa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Sultan Kayan'ın koordinasyonunda gerçekleştirilmiş olup, iki üniversite arasında özellikle sağlık ve hemşirelik bilimleri alanlarında akademik etkileşimin artırılmasını hedeflemektedir. Protokol kapsamında ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, akademik personel değişimi, öğrenci hareketliliği ve çeşitli bilimsel etkinliklerde iş birliği yapılması planlanmaktadır.Bu iş birliğinin, uluslararası akademik bilgi paylaşımını güçlendirmesi, farklı eğitim ve sağlık sistemlerine yönelik deneyim kazanılmasına katkı sağlaması ve sağlık bilimleri alanında yürütülen çalışmaların kalitesini artırması beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin uluslararası akademik ortamlarda eğitim alma ve mesleki bakış açılarını geliştirme fırsatı elde etmeleri amaçlanmaktadır. Üniversitemiz, Universidade Catlica Portuguesa ile başlatılan bu ortaklığın uzun vadede sürdürülebilir projelere zemin hazırlayacağına inanmakta; sağlık bilimleri alanında uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir' dedi.