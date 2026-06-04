Özellikle hastane çıkışında otobüs bekleyen yaşlı, hasta ve refakatçi vatandaşlar, uzun süre ayakta beklemek zorunda kaldıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Vatandaşlar, hastanede tedavi gördükten sonra toplu taşıma kullanmak isteyen birçok kişinin durakta dinlenecek bir alan bulamadığını ifade etti. Özellikle sıcak havalarda, yağışlı günlerde ve yoğun saatlerde mağduriyet yaşandığını dile getiren vatandaşlar, durağa oturma bankı yerleştirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.



Bölgeyi kullanan vatandaşlar, “Hastaneden çıkan insanların büyük bölümü yaşlı, hasta ya da tedavi görmüş kişilerden oluşuyor. İnsanlar ayakta beklemekte zorlanıyor. Buraya birkaç oturma bankı konulması çok zor olmamalı” diyerek taleplerini dile getirdi.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki durağın gün içerisinde yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken vatandaşlar, ilgili kurumların konuya duyarlılık göstermesini bekliyor.