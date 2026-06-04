Bursa'da sporseverlerle gerçekleştirilen etkinlikte 2002 Dünya Kupası'nı 3. bitiren dönemin A Milli Futbol Takımı oyuncuları İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, turnuvada yaşadıkları unutulmaz anları, bu deneyimin hayatlarında bıraktığı izleri ve 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna dair umutları paylaştı. İlk olarak söz alan Mansız, 'Tabii ki yaşadığımız birçok güzel an ve hatıralar var. Ancak benim için özellikle Senegal maçında atmış olduğum altın gol ve dünya tarihinde son altın golü olması sebebiyle bende çok farklı yeri var. O gol hem bizi yarı finale taşıyan hem de benim Dünya Kupası'nda bir nevi artık oynamam gerektiğini ve benim de orada var olduğumu gösteren bir maçtı' dedi.

Ne Kenan'ı, ne de Arda'yı seçti

Şu anki takım içerisinde kendisinin olması durumunda Senegal maçındaki gol pasını kim atardı sorusuna ise İlhan Mansız şu şekilde cevap verdi:

'Kanatlardan gelen hücumcu bek Ferdi Kadıoğlu var. Teknik olarak o pası atabilecek nitelikte tabii. Şimdi modern futbolda da bir ters ayaklı kanat oyuncularını sevdiğimiz için, yani o sağ kanattan sol ayaklı birinin içeri kesmesiyle sağ ayaklının dışa doğru kavis vermesi arasında büyük bir fark var. O yüzden eğer oradan Arda veya ters kanattan Kenan atmış olsaydı o ortayı belki dağlara taşlara vurabilirdim. Herhalde Ferdi yapabilir diye düşünüyorum.'

Ümit Davala: 'İşler ters gitseydi ne derlerdi?'

Japonya taraftarına 2002 yılında hayran kaldığını belirten Ümit Davala ise, 'Japonya maçı gol attığım için değil, çünkü gerçekten orada kazandığımızda ne kadar saygılı olduklarını, bizle birlikte kutladıklarını gördük. Oyuncularla el ele, kol kola tribünleri selamladık ve çok büyük bir saygı gördük. Hatta Japonya elendikten sonra Japonya taraftarı bizi desteklemeye devam etti diğer maçlarda. Saç stilim çok konuşuldu. Tabii ki goller attık, asist yaptık, başarı elde ettik. Ama şöyle düşünüyorum bazen, acaba gruptan çıkamasaydık ne olacaktı? Acaba herkes yani nasıl bir yorumda bulunurdu? Ya işte saçını yapacağına top oynasaydın falan derler miydi? Ama o saç stili bana ilk 11'i getirdi' diye konuştu.

Kendisinin asistiyle İlhan Mansız'ın attığı altın gol için de konuşan Davala, 'Hangi golcüyü attırırdım? Valla İlhan'a attırmak zaten zordu. Yani kolay bir vuruş değil gerçekten. Çok zor. Çünkü önünde seken bir topa vurmak her babayiğidin harcı değil. O yüzden, çok iyi değerlendirdi. Ama ben mesela bir Ronaldo'ya attırmak isterdim' ifadelerini kullandı.

Savaşçı ruh olarak Barış Alper Yılmaz'ı örnek verebileceğini belirten Ümit Davala, 'Yani gerçekten inanılmaz bir gücü var. İki kişi, üç kişi arkadan tutulsa bile o yine mücadelesine, koşusuna devam ediyor. Her yere kafasını sokuyor. Hiçbir mücadeleden kaçmıyor. Gerçekten bir örnek olarak takımda yerini aldı diyebilirim. Diğerleri de tabii ki aynı şekilde herkes mücadele edecektir. Kimsenin orada saklanma gibi bir lüksü yoktur' dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası için belirlediği kadroyu değerlendiren Davala, 'Yani bu kadar ofansif gücü yüksek bir takımı biraz daha önde oynatıp, biraz daha ofansif oynatıp, biraz daha gole doğru oynatıp bence çok büyük başarı elde edebiliriz. Defansif oyundan ziyade daha çok ofansif düşünen bir Türkiye ben görmek istiyorum. Her zaman o davaya inanmak önemli. Kolay olmayacak. 3-4 günde bir çok önemli maçlar oynayacaksın. Belki bir sürü yerler değiştireceksin. Şehirden şehre uçacaksın. Ama fizik olarak, mental olarak her zaman bu turnuvada hazır olman gerekiyor' sözlerini dile getirdi.

Rüştü Reçber: 'Dünya Kupası'na giden her futbolcu kardeşimiz seçilmiş birer kişidir'

O dönem savaşçı bir takım ruhu ortaya konduğunu belirten Rüştü Reçber ise, 'Sadece uzun saçlar, göz altı boya falan derken, ortaya şu çıkıyor; yani savaşçı ve bu ruha sahip bir takım. Baktığın zaman İlhan'a, Ümit'e, bana, o ara Bülent Korkmaz falan saç stilleri değişikti. İş nasıl giderse gitsin sonuna kadar savaşacak bir takım olduğumuzu göstermeye çalıştık ki, o konuda da başarılı olduk. İnşallah Amerika'da genç kardeşlerimizde stil olmasa bile o mücadeleyi, o savaşma, o bırakmamayı ortaya koyabilirlerse onların saçlarına bakmadan bizim gözümüzde birer efsane olarak yer alacaklar zaten. İlhan'ın o Dünya Kupası'ndaki iki hareketini ömrümüzde bir daha biz göremeyiz hiçbir zaman. Attığı gol ve attığı çalımlar. O golün vuruşunu sabahtan akşama kadar çekin. Aynı vuruşu yapmak çok zor. Mümkün değil. Yani her şeyin bir araya gelmesi lazım. Kesinlikle. Artı o çalım. Yani hakikaten bize çok basit geliyor bakmayın. Neredesin? Dünya Kupası'ndasın. Kiminle oynuyorsun? Brezilya. Kim var? Roberto Carlos ve böyle bir hareketi o soğukkanlılıkla, o sakince yapmak. Yani bu iki hareket. Şimdi anlıyoruz aslında bazı şeylerin değerini. O yüzden bir kere daha tebrik ediyorum' sözlerini kaydetti.

Milli takımın kaleci havuzunun iyi bir durumda olduğunu belirten Reçber, 'Uğurcan, Altay ve Mert gibi önemli isimler var. Daha da kalecilerimiz var aslında da, tabii ki şu aşamada en büyük görev Uğurcan'da olacak. Trabzon'dan itibaren aslında baktığımız zaman çok önemli bir isim ve kaleci olduğunu biz görüyoruz. Çok da değerli milli takım için. Milli takımda yaptığı şeyler de ortada aslında. Tabii ki bunu taçlandırabilmesi için böyle bir turnuvada öne çıkması lazım. Bu da inşallah onun açısından, kariyeri açısından bu Dünya Kupası önemli bir turnuvadır. Bir kere hep söylerim, oraya giden her futbolcu kardeşimiz birer seçilmiş kişidir. Bir kere orada olmanın anlamının ve öneminin farkına varsınlar ve bol bol anı biriktirsinler. Bu önemli bir şeydir. Hayatları boyunca aslında konuşacağı ve anlatacağı şeylerdir' dedi.

Birçok soruya içtenlikle cevap veren futbolcular, 'Ana sponsor olmak kolay değildir. Bilhassa Türkiye'de. Çok güçlü olmanız gerekiyor. Çok yelpazesi geniş bir şirket olmanız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin en önde gelenlerden biri Trendyol. Bunu başarmış durumda. 2021 yılından beri futbola büyük bir destek veriyor ki aynı zamanda sosyal projeler içerisinde olan bir marka ki bu da çok önemli bir şey aslında. Bu desteği hem kültürel anlamda toplumumuzun gelişmesine hem futbol anlamında da bir yukarıya doğru gitmenin ivmesidir. Dolayısıyla Trendyol'a biz teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber bizleri buluşturdu. Markaların iş birlikleri sadece sponsorluk değil, aslında Türk futbolunun gelişimine ve geleceğine de yatırım yaptığına dair. Trendyol'un 2021'den itibaren milli takımın sponsoru olması sebebiyle de bugünlere gelmesinde de büyük payı olduğunu düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcıların 2002 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin hazırlanan soruları yanıtladığı bilgi yarışmasıyla sona erdi.