Nilüfer Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çevre bilincini artırmayı hedefleyen anlamlı bir dizi etkinlikle kutluyor. Bu yıl 3-4-5 Haziran tarihlerini kapsayan programın ilk durağı, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Gölyazı Mahallesi oldu. 'Çevreci Eller Buluşuyor' sloganıyla düzenlenen açılış etkinliğinde, Gölyazı Ünallar İlkokulu öğrencileri çevre koruma ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak adına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında minik öğrenciler, okullarından başlayarak Gölyazı'nın simgesi olan tarihi Ağlayan Çınar'a kadar uzanan güzergah boyunca yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında sokaklardaki ambalaj atıklarını toplayan çocuklara, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş de eşlik etti. Öğrenciler aynı zamanda mahalle sakinlerini ve esnafı ambalaj atıklarının ayrıştırılması konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürleri dağıttı. Yol boyunca toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, Ağlayan Çınar'ın önüne getirilen ambalaj toplama aracında bir araya getirildi.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, 'Çocuklarımıza çevre korumayı, geri dönüşümü ve sürdürülebilir enerjiyi ezber kalıplarla değil; atölyelerle, tiyatroyla ve oyunlarla anlatıyoruz. Amacımız sadece bilgi vermek değil; doğaya duyarlı, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek' dedi.

Çevre Haftası'nı üç gün boyunca dolu dolu etkinliklerle kutlayacaklarını ifade eden Güleş, 'Bugün burada çocuklarımızla birlikte harika bir iş çıkardık. Temiz bir çevre için ilk adımı yaşayarak, birlikte attık. Şimdi sıra, topladığımız bu atıklara yeni bir hayat vermekte' diyerek atölye çalışmasının önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, yazar Meryem Ermeydan'ın katılımıyla düzenlenen geri dönüşüm atölyesiyle devam etti. Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphane'nin konuğu olarak çocuklarla buluşan Ermeydan, 'Geri Dönüşüm Ülkesi' adlı kitabını öğrencilere anlatarak onlarla söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından yapılan 'Geri Dönüşüm Ülkemi Tasarlıyorum' atölyesinde minikler, yürüyüş boyunca topladıkları ambalaj atıklarını kullanarak kendi hayallerindeki ülkeleri tasarladılar.

Etkinliğin son bölümünde ise öğrenciler, sıfır atığın uygulandığı bir Nilüfer'e dair hayallerini ve dileklerini kağıtlara dökerek hazırlanan panoya yapıştırdılar. Program, çocuklara günün anısına çeşitli hediyelerin verilmesi ve yazar Meryem Ermeydan'ın imzalı kitabının dağıtılmasıyla sona erdi.