Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer alan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni yılın ilk dönemi için çağrı dönemini başlattı.

İstanbul Ticaret Odası tarafından 6 yıl önce girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan ve günümüzde dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer alan BTM yeni yılın ilk dönemi için başvuru almaya başladı. Tüm dikeylerdeki girişimlere açık olan ve girişimlerin seviyelerine göre içerikleri farklılaştırılan Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programlarına 21 Ocak 2024 Pazar gününe kadar BTM’nin web sitesi btm.istanbul adresinden başvurulabilecek. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeyi sürdürüyor.

Nitelikli hizmetler ve özel ayrıcalıklar girişimcilere ücretsiz sunuluyor

BTM’nin programlarına dahil olan girişimciler dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan ve ölçek olarak emsalsiz bir girişimcilik merkezinin ayrıcalıklarından yararlanabiliyor. Programlar kapsamında; eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanmaım imkânı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sunuluyor. 81 meslek komitesi ile 700 binden fazla üyesi olan İTO iştiraki olması sebebiyle aynı zamanda organik bir yatırım ağına sahip olan BTM’de girişimciler İTO’nun 81 meslek komitesinden girişimleri ile ilgili olan komitelere giderek sunum yapma hakkına erişebiliyor. İstanbul’un merkezinde, Fulya’da konumlanan BTM Yerleşkesi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş’a 5 dakikalık mesafede bulunuyor ve girişimcilere servis olanağı da sunuyor.

Dünyanın ilk 5’inde

Verilen bilgiye göre, girişimcilik ekosisteminde oluşturduğu değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin Oscar’ı olarak kabul edilen UBI Global tarafından hazırlanan endekste bu yıl dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer almıştı. UBI Global, 90 ülkeden 2 bine yakın start-up merkezinin verileri ile oluşturulan endekse göre bu sıralamayı belirlemişti. Böylece BTM dünyadaki birçok kuluçka merkezinin ulaşmak istediği nihai noktaya 6 yıl gibi kısa bir sürede erişme başarısını göstermişti.