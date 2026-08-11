Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile EPSAN Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklaşa hazırladığı otomotiv sektörüne yönelik çevreci malzeme geliştirme projesi, Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği 'Otomotiv İç Trim Uygulamaları için Düşük Koku ve Uçucu Organik Bileşik Emisyonlu BiyobazlıPoliamid Köpük Kompozitlerin Geliştirilmesi' balıklı projede, otomobillerin iç aksamında kullanılmak üzere daha hafif, çevre dostu ve insan sağlığı açısından daha güvenli yeni nesil malzemeler geliştirilecek. Günümüzde otomotiv sektöründe hem araçların hafifletilmesi hem de çevreye daha az zarar veren üretim teknolojilerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yürütülecek projede, bitki kaynaklı hammaddeler kullanılarak biyobazlıpoliamid esaslı köpük kompozit malzemeler üretilecek. Geliştirilecek bu malzemelerin, otomobillerin kapı paneli, konsol ve benzeri iç trim parçalarında kullanılan mevcut plastiklerin yerine kullanılabilecek çevreci bir alternatif olması hedefleniyor.

Daha hafif araçlar, daha temiz iç hava

Proje kapsamında geliştirilecek yeni malzemeler sayesinde araçların ağırlığının azaltılması ve böylece yakıt tüketimi ile karbon salımının düşürülmesi amaçlanıyor. Bunun yanında otomobil içerisinde zaman zaman hissedilen plastik kokusuna neden olan uçucu organik bileşiklerin (VOC) ve koku oluşumunun da en düşük seviyeye indirilmesi hedefleniyor.Araştırma sürecinde geliştirilen malzemelerin dayanıklılığı, ısıya karşı direnci, hafifliği ve otomotiv sektöründe kullanılan uluslararası standartlara uygunluğu ayrıntılı olarak test edilecek.

'Sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak'

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu, otomotiv sektöründe çevreci malzemelere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, geliştirilecek yeni kompozitlerin hem yüksek dayanım sunacağını hem de düşük koku ve düşük emisyon özellikleriyle öne çıkacağını söyledi. Kurtlu, 'Kimyasal köpürtme teknolojisi ve bazalt elyaf takviyesini bir arada kullanarak hafif ancak performansından ödün vermeyen yeni nesil kompozit malzemeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak hem de otomotiv sektörünün teknik ihtiyaçlarını karşılayabilecek yenilikçi bir malzeme ortaya koyacağız' dedi.

Üniversitede geliştirilecek, fabrikada üretilecek

Proje kapsamında geliştirilen malzemeler ilk olarak BTÜ laboratuvarlarında üretilecek ve optimize edilecek. Ardından sanayi ortağı EPSAN Plastik'in üretim tesislerinde sanayi ölçeğinde denemeleri gerçekleştirilecek. Projenin sonunda geliştirilecek biyobazlı ve düşük emisyonlukompozit malzemelerin ithal ürünlere alternatif oluşturması, otomotiv sektöründe yerli ve çevreci malzeme kullanımını artırması bekleniyor.Projede, Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu'nun yürütücülüğünde Doç. Dr. Sibel Tuna araştırmacı olarak görev alırken, sanayi ortağı EPSAN Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Hatice Çiçekçi ile Arzu Çankaya da proje ekibinde yer alıyor.

Rektör Naci Çağlar: 'Sanayi ile iş birliğini çok önemsiyoruz.'

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite-sanayi iş birliklerinin ülkenin teknoloji üretme kapasitesini artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, 'Bursa Teknik Üniversitesi olarak 'sanayiyi güçlendiren, sanayinden güç alan' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Desteklenen bu proje, hem üniversitemizin araştırma altyapısını hem de sanayimizle kurduğumuz güçlü iş birliğini ortaya koyuyor. Otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu çevreci, yüksek katma değerli ve yerli malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bu çalışmanın ülkemizin sürdürülebilir üretim hedeflerine ve teknoloji odaklı kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Projede emeği geçen akademisyenlerimizi ve sanayi ortağımızı tebrik ediyorum' dedi.