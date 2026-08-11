Yeni düzenlemeye göre İstanbul'da eğitim veren üniversitelerin bahar dönemi, normal takvime kıyasla yaklaşık bir ay daha erken tamamlanacak.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebi doğrultusunda yapılan düzenleme yalnızca 2026-2027 akademik yılı için geçerli olacak. Eğitim kalitesinin korunması ve özellikle uygulamalı ve laboratuvar derslerinin eksiksiz yürütülmesi şartıyla dönem süreleri yeniden planlandı.

Bu kapsamda üniversitelerde 14 hafta olarak uygulanan dönemlik ders süresinin 12 haftaya indirilmesi öngörüldü. Ders programlarının tamamlanabilmesi amacıyla bazı üniversiteler güz döneminin başlangıç tarihini de daha erkene aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, takvim değişikliğinin 2027 Avrupa Oyunları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Üniversitede güz dönemi ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcı bir hafta erkene çekilirken akademik takvimdeki diğer tarihler de buna göre güncellendi.

Yeni takvime göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bahar döneminin son ders günü 25 Nisan olarak belirlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de final sınavlarının tarihi önemli ölçüde öne çekildi. Geçen akademik yılda 15 Haziran'da başlayan bahar dönemi final sınavlarının, 2027 yılında 3 Mayıs'ta başlaması planlandı.

Türk-Alman Üniversitesi ise bahar yarıyılı derslerinin 30 Nisan 2027 tarihinde sona ereceğini duyurdu.