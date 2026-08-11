Yıldırım Belediyesi, spora ve sporcuya yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü Muhammed Ali Biçer, 7-9 Ağustos tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Deaf Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası'na damga vurdu. Yıldızlar kategorisinde yarışan para yüzücü Muhammed Ali Biçer; 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama, 200 metre serbest ve 150 metre karışık branşlarında Türkiye şampiyonu oldu. Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün genç yüzücüsü Muhammed Ali Biçer, söz konusu dört branşta da Avrupa Şampiyonası MQS (A barajı) derecesini geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Desteğimiz sürecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şampiyonluklarından dolayı Muhammed Ali Biçer'i tebrik etti. Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'ın parlayan yıldızı olan Muhammed Ali Biçer kazandığı şampiyonluklarla bizlere büyük gurur yaşattı. Engelleri aşan azminden dolayı Muhammed Ali kardeşimi yürekten kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Yatırımlarımızla sporcularımızın yanında olmaya ve onların hayallerine omuz vermeye devam edeceğiz. Evlatlarımıza destek olunduğunda engellerin değil hayallerin kazandığına inanıyorum. Gençlerimizin sporla gelişmesi ve yeni başarı hikayeleri yazması için desteklerimiz sürecek. Yıldırım'ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir kent haline getirme hedefimizden vazgeçmeyeceğiz' dedi.