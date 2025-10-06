Bursa Teknik Üniversitesi, İznik’in tarihî dokusunu depreme karşı koruyacak projeye imza attı. Avrupa destekli çalışma, dijital teknolojilerle afet risk yönetiminde yeni bir model sunacak. Depreme dirençli çalışma, Avrupa’nın köklü noktalarından İtalya ve Valensiya’yıda kapsayacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), "Şehirle ve toplumla bütünleşen üniversite" vizyonu doğrultusunda, İznik’in tarihi kimliğini afetlere karşı koruyacak önemli bir projeye imza attı. KA220-Yetişkin Eğitimi Erasmus+ programından destek almaya hak kazanan "SCURE - Kentsel Dayanıklılık ve Katılım için Toplulukları Güçlendirme" projesiyle, İznik başta olmak üzere Avrupa’nın köklü kent merkezlerinde deprem ve doğal afet risklerine karşı dijital tabanlı bir model geliştirilecek. BTÜ akademisyenlerinin İznik Belediyesi ile birlikte yürüttüğü Proje Fikri Geliştirme Çalıştayı’nın ardından doğan proje, tarihî alanları deprem risklerine karşı güçlendirilmeyi hedefliyor.

Dijital çözümler sunulacak

SCURE kapsamında, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tabanlı afet yönetim modeli, çok dilli dijital platform ve mobil uygulama, risk haritaları ve eğitim materyalleri hayata geçirilecek. Böylece yerel toplulukların afet hazırlık kapasitesi artırılırken, tarihi kentlerin sürdürülebilir korunması için yeni bir yöntem ortaya konacak.

İtalya ve Valensiya’nın da direnci artırılacak

BTÜ ile birlikte Berlin Teknik Üniversitesi, İznik Belediyesi, Valensiya Belediyeler Birliği ve İtalya’dan LARES Enstitüsü paydaş olarak yer alıdığı projenin yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi yapıyor. İznik başta olmak üzere İtalya ve Valensiya’nın tarihî kent merkezlerinin de afetlere karşı direncini artırmayı amaçlıyan proje çalışmaları 24 ay sürecek.

Bursa Teknik Üniversitesi Proje Destek Ofisi’nin koordinasyonundaki çalışmada; yürütücü olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Hakkı Demir, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Doç. Dr. Merve Ersoy, Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Sinem Tapkı ve Proje Destek Ofisi’ndenKordinatör Dr. Öğretim Üyesi Oya Gülerve öğretim görevlisi Dr. Yasemin Sarıcaoğlu yer alıyor.

Rektör Çağlar: Çalışma ortak akılla ortaya çıktı, Avrupa desteği kazandı

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, SCURE projesinin sadece bir araştırma değil, aynı zamanda Bursa Teknik Üniversitesinin vizyonunun bir yansıması olduğunu belirterek şunları söyledi: "BTÜ olarak kendimizi her zaman şehirle ve toplumla bütünleşen bir üniversite olarak konumlandırıyoruz. Bu anlayışla, Bursa’nın farklı ilçelerinde belediyelerle birlikte ‘Proje Fikri Geliştirme Çalıştayları’ düzenliyoruz. Bu çalıştaylarda akademisyenlerimiz, yerel yönetimlerin temsilcileriyle bir araya geliyor, ortak akıl üretiyor. İznik’te gerçekleştirdiğimiz buluşmada da benzer bir süreç yaşandı ve tarihî kent merkezlerinin depremselliğe karşı korunması fikri ortaya çıktı. Bu fikir, üniversitemizin bilimsel birikimi ve İznik Belediyesinin katkılarıyla olgunlaşarak Erasmus+ desteği almaya hak kazandı. Bu çalışma, İznik başa olmak üzere tarihî kent merkezlerinin depremlere karşı dijital teknolojilerle korunması hem bilimsel hem de toplumsal açıdan çok değerli bir adım. Proje ekibini tebrik ederim."