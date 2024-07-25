Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi, 5 projesine TÜBİTAK desteği almayı başardı. BTÜ’lü akademisyenler, projeleri kapsamında orman kaynaklarının verimli kullanılmasından, Uludağ ormanının sosyolojisinin incelenmesine kadar pek çok konuyu çalışacak.BURSA (İGFA) - TÜBİTAK’tan aldığı desteklerle yazdığı projeleri hayata geçiren Bursa Teknik Üniversitesi, hem çevresel ve toplumsal alanlarda çözümler sunuyor hem de sanayiye yönelik yeni teknolojiler geliştiriyor. Bu doğrultuda Orman Fakültesi akademisyenlerinin yazdığı 5 projeye, TÜBİTAK’tan destek geldi. “Astarlı Soyma Kaplama Şerit Levhaların Geliştirilmesi ve Kontrplak Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, “Eklemeli Üretim İle Kutu Mobilya Konstrüksiyonları İçin Birleştirme Sistemlerinin Geliştirilmesi”, “Epsilon-Kaprolakton ile Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Yonga Levha Üretimi”, “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu” ve “Uludağ Orman Vejetasyonunun Sintaksonomisi ve Sinekolojisi” başlıklı projeler desteklenenler arasında yer aldı.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kurt’un yürütücü olduğu “Astarlı Soyma Kaplama Şerit Levhaların Geliştirilmesi ve Kontrplak Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması” başlıklı proje ekibinde Prof. Dr. Hasan Basri Koçer, Prof. Dr. Arif Karademir, Prof. Dr. Sami İmamoğlu ve Arş. Gör. Doğan Memiş de yer aldı. TÜBİTAK 1002 modülünden destek alan proje ile ahşap kaplama üretiminde ortaya çıkacak artıkların, ahşap esaslı kompozitlerin üretiminde kullanılmasına olanak sağlanacak.

ORMAN KAYNAKLARININ ETKİLİ KULLANIMINA KATKI SAĞLAYACAK PROJE

Kaplama üretiminde ortaya çıkan artıkların, kontrplak üretiminde değerlendirilmesi ile hammadde temini ve yüksek fiyatlardan dolayı darboğaz yaşayan sektör için önemli bir kaynak sunulacak. Proje sayesinde, öncelikle var olan ve gittikçe azalma eğilimi gösteren orman kaynaklarının daha ekonomik kullanılması ve üretimde ortaya çıkan artıkların değerlendirilmesi sağlanacak. 12 ay sürecek proje kapsamında geliştirilecek yeni nesil kontrplaklar sayesinde daha çevreci ahşap esaslı kompozitler üretilerek; çevre dostu ve yenilenebilir malzemeden ağaç esaslı elde edilen ürünlerin orman endüstri ve yapı sektörlerinde daha fazla kullanılmasına öncülük etmesi hedefleniyor.

ULUDAĞ ORMANI’NIN SOSYOLOJİSİ İNCELENECEK

Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Seydi Ahmet Kavaklı’nın, Prof. Dr. Emin Uğurlu danışmanlığında yürüttüğü “Uludağ Orman Vejetasyonunun Sintaksonomisi ve Sinekolojisi” başlıklı proje TÜBİTAK’tan 1002-A desteği aldı. Proje ile Uludağ Ormanının sosyolojisi incelenecek. Araştırma, Uludağ’da bulunan ormanların, zonları, zonlar arasındaki farklılıkları, alan vejetasyonunun yetişme ortamı özellikleri ile olan ilişkileri ortaya konabilecek. Bitkilerin toplu olarak bir arada bulunma nedenlerinin araştırılacağı projenin, gelecekteki ormancılık uygulamalarına büyük fayda sağlaması bekleniyor.

YABAN HAYATI EKOLOJİSİ EĞİTİMİ

Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu’nun TÜBİTAK 2237-A desteği aldığı “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu” başlıklı projesi ile yaban hayatı konusunda eğitim verilecek. Eğitimlerden; bilimsel araştırma yürütenler, konunun meraklısı genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler faydalanacak. Teorik ve uygulamalı eğitimler, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde yaban hayatının farklı konularında görev yapan öğretim üyeleriyle birlikte verilecek. Projeye, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 25 katılımcı kabul edilecek.

YONGA LEVHA SUDA RAHATLIKLA KULLANILACAK

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Ali Ermeydan’ın yürütücülüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Eylem Dizman Tomak’ın araştırmacı ve Mert Tuğberk Kavut’un bursiyer olduğu “Epsilon-Kaprolakton ile Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Yonga Levha Üretimi” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 desteği almaya hak kazandı. Hayata geçirilecek proje ile önemli bir mühendislik malzemesi olan yonga levhaların suya karşı dayanıklılığı artırılacak. Bu proje ile odun bazlı yongalar çevre dostu, hidrofobik, biyobozunur polimerler ile kimyasal olarak modifiye edilerek, nihai ürün olan yonga levhanın suyla temasın sık görüldüğü alanlarda da rahatlıkla kullanılmasını sağlayacak bir malzeme geliştirilmiş olacak.

PATENT VE FAYDALI MODEL KAZANDIRILACAK

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Mesut Uysal’ın yürütücülüğünü yaptığı “Eklemeli Üretim İle Kutu Mobilya Konstrüksiyonları İçin Birleştirme Sistemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 desteği almaya hak kazandı. Doç. Dr. Ömer Yunus Gümüş ve Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Taşdemir projede araştırmacı olarak görev alıyor. Proje kapsamında farklı malzeme ve baskılama parametreleri kullanılacak. Malzeme özellikleri de belirlenerek topoloji optimizasyonu ile bilgisayar destekli mühendislik yazılımları ve optimum mobilya birleştirmeleri sunularak patent veya faydalı model kazandırılacak.