Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından “Moria” isimli yapay zekâ destekli sosyal mobil insansı robot geliştirildi. Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyan robot gelinen aşamada, insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz ve kişi tanıma gibi fonksiyonları gerçekleştiriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapay zekâ destekli insansı sosyal robot projesine imza atıldı. Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden tarafından geliştirilen robotun, tasarım, imalat ve yazılım iş paketleri için Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden bir ekip oluşturuldu. Geçtiğimiz şubat ayında çalışmalarına başlanan robot, Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Yapay zekâ destekli sosyal mobil insansı robot, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a da tanıtıldı. İnsanlarla etkileşime girme kabiliyetine sahip olan robotun tasarımı, imalatı ve yazılımının tamamı BTÜ bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Faz 1 çalışmaları tamamlandı

Faz 1 çalışmaları tamamlanan “Moria” isimli robot gelinen aşamada; insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştiriyor. Bu özellikler, yapay zekâ teknolojisi sayesinde robotun sosyal ortamlarda daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler, robot üzerinde çeşitli tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek, hem teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirme hem de robotik ve yapay zekâ alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı buluyor.

Sosyal robot kullanım alanı genişleyecek

Yapay zekâ destekli sosyal mobil insansı robot hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar, “Projemizin her aşamasında, YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirlenen BTÜ’nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan bu projenin çıktısı olan robot, yapay zekâ desteği ile donatıldı. Bu sayede insanlarla daha doğal ve etkili bir şekilde iletişim kurabilme kabiliyeti sağlamış olduk. Akademik anlamda Türkiye’de öncü olma özelliğini taşıyan robot, mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor” dedi.