Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ev sahipliğinde ilki düzenlenen Kariyer Fuarı BTÜKAF’24, 2 gün boyunca 4 bineyakın öğrenciyi ağırladı. Sektörlerinde öncü 20 firmanın katılım gösterdiği fuarda, binin üzerinde öğrenci staj ve iş başvurusunda bulundu. İki gün süren buluşmayı değerlendiren firma temsilcileri ve öğrenciler, fuarın büyük fırsatlar sunduğu görüşünde.

Üniversite ile iş dünyası arasındaki köprüleri güçlendirmek ve öğrencilere yeni kariyer fırsatları sunmak amacıyla BTÜ Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM) tarafından organize edilen BTÜKAF’24 Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. 20 farklı firmanın yer aldığı BTÜKAF’24’de 2 gün boyunca öğrenciler, firma temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı yakaladı. BTÜ’de bulunan toplam 10 bin lisans öğrencisinin 4 bine yakını yani öğrencilerin yüzde 40’ı fuara katılım gösterirken, binin üzerinde öğrenci firmalarla birebir görüşerek iş ve staj başvurusu gerçekleştirdi.

Rektör Çağlar: “Fuar geleneksel hale getirilecek”

Fuarı değerlendiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin ilk fuarını başarı ile tamamlamasının gururunu paylaştı. Pek çok öğrencinin iş ve staj imkânını bu fuar sayesinde yakaladığını belirten Rektör Çağlar “Öğrenciyi merkeze alan üniversite anlayışı ile BTÜKAF’24’de sektöründe öncü firmaları öğrencilerimizle bir araya getirdik. 4 bine yakın öğrencimizin katılım gösterdiği fuarda, binin üzerinde öğrencimiz iş ve staj başvurusunda bulundu. Tüm öğrencilerimiz mülakat teknikleri, kariyer planlaması gibi seminerlerden faydalandı. Her yıl kapsamını genişleterek gerçekleştireceğimiz fuarın, tüm öğrencilerimize fayda getirmesini temenni ediyorum” dedi.

BUKAGEM Müdürü Doç. Dr. Hasan Şahin ise “BTÜKAF’24, öğrencilerimizin kariyerlerine yön veren önemli bir buluşma noktası oldu. Yoğun katılımla geçen fuarda öğrencilerimiz 2 gün boyunca, staj ve iş imkanlarının yanı sıra, kariyer planlamalarında yol gösterici etkinliklerden faydalandı. Fuarı her yıl kapsamını genişleterek düzenleyeceğimizi de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.