Yavaş’ın kararının hemen sonrasında Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da CHP’den ayrıldıklarını bildirdi.

İstifa kervanına Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Grup Başkanvekili Ertan Işık da katıldı. Görevinden ve partisinden ayrıldığını belirten Işık, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki siyasi aidiyetimi Mansur Yavaş ile birlikte sürdüreceğimi kamuoyuna bildiriyorum" açıklamasında bulundu.

Yavaş: "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur"

Ayrılık gerekçesini kamuoyuyla paylaşan Mansur Yavaş, 19 Mart’ta başlayan ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla tırmanan sürecin parti kurumsalına ve Türkiye’deki demokratik siyaset umuduna darbe vurduğunu ifade etti. Bugün sarf edilen bazı beyanların ardından bu kararı kesinleştirdiğini kaydeden Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim."

İstifa eden ilçe belediye başkanlarından peş peşe açıklamalar

Özer Kasap (Beypazarı): Sosyal medya hesabı üzerinden kararını duyuran Kasap, "Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede hiçbir ayrım gözetmeden aynı kararlılıkla hizmet etmeyi sürdüreceğim" diyerek görevine bağımsız devam edeceğini belirtti ve geçmişte birlikte çalıştığı CHP'lilere teşekkür etti.

Satılmış Karakoç (Kalecik): Seçimlerdeki oyları siyasi bir destekten öte Kalecik adına verilmiş bir emanet olarak gördüklerini belirten Karakoç, "Mansur Başkanımızla çıktığımız bu yolculukta insanları siyasi kimlikleriyle değil, insan oldukları için kucakladık. Bugün de Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim. Oy verenin de vermeyenin de belediye başkanı olacağım" dedi.

Mehmet Doğanay (Güdül): İstifasını mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan sürecine bağlayan Doğanay, kararının Cumhuriyet değerlerine veya Atatürk ilkelerine karşı bir duruş olmadığını vurgulayarak, "Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir. Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Mürsel Yıldızkaya (Polatlı): Mansur Yavaş’ın açıklamalarındaki tespit ve gerekçeler doğrultusunda bu adımı attığını ifade eden Yıldızkaya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum" açıklamasını yaptı.

İzzet Demircioğlu (Ayaş): Önceliğinin Ayaş halkı olduğunu vurgulayan Demircioğlu, "Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda hemşehrilerime verdiğim sözün arkasındayım. CHP çatısı altında bana destek veren yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tek gayem Ayaş’a layıkıyla hizmet etmek" dedi.

Mustafa Koçak (Şereflikoçhisar): Mansur Yavaş ile birlikte hayata geçirdikleri yerel yönetim vizyonunun tüm Türkiye’ye ilham olduğunu dile getiren Koçak, "Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'ya ve ülkeye umut olmaya devam edeceğiz" diyerek partisine veda etti.

Siyasilerden ilk tepkiler

Kemal Kılıçdaroğlu: Yavaş'ın istifasını kısa bir değerlendirmeyle karşılayan Kılıçdaroğlu, "İstifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Karara ilişkin değerlendirmesinde "Hayırlı olsun, siyasi aidiyetini netleştirmiş" diyen Sarı, Yavaş’ın eleştirilerine yönelik, "Kimse kendisini CHP’den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor?" tepkisini gösterdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir: Ayrılık kararını değerlendiren Emir ise, "Sayın Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu, halkçı belediyeciliği ile öne çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir" görüşünü paylaştı.