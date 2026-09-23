Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi’nde 28 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen olayda, avukat Hatice Kocaefe ile ablası Elif Çalışkan, bir araçtan açılan yaylım ateşinin hedefi olmuştu. Göğsünden ağır yaralanan Kocaefe kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, dizinden vurulan ablası Elif Çalışkan yaralı kurtulmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden tetiği çeken Hakkı Ç. "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs", Ali Ç. ile Esra Ü. "Suça azmettirme", Serkan S. "Suçluya yardım etme", Hakan S. ise "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyada yer alan diğer şüpheliler Volkan A. ve Salih U. hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu sanık Hakkı Ç. hakkında "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, cinayetin azmettiricisi oldukları öne sürülen Ali Ç. ve Esra Ü. için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Savunma sahipsiz değildir"

İlk duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması gerçekleştiren Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, derin bir öfke ve üzüntü içerisinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir meslektaşımızın katledilmesinin ardından adliye önünde toplanmak, onun yokluğunda adalet aramak ve bir defa daha 'avukat yalnız değildir, savunma sahipsiz değildir' diye haykırmak zorunda kalmanın derin acısını ve öfkesini yaşıyoruz. Avukatların baktıkları dosyalarla ya da müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi kabul edilemez sonuçlar doğurmaktadır. Yargının kurucu unsuru olan savunmaya yönelik bu şiddet dalgası derhal son bulmalıdır."

"Mesleğimizi ölüm kültürü içinde icra etmek istemiyoruz"

Duruşmayı takip etmek üzere Bursa'ya gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ise meslektaş cinayetlerinin ardından sürekli yas tutmak zorunda kalmaya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bizler artık mesleğimizi bir ölüm kültürü içerisinde icra etmek istemiyoruz. Avukat Hatice Kocaefe için adaletin tavizsiz biçimde tecelli etmesi, tüm faillerin ve azmettiricilerin kanunun öngördüğü en ağır cezayı alması adına davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. 2026 yılı içerisinde Yalova’da meslektaşımız Zekeriya Polat’ın, Bursa’da ise Hatice Kocaefe’nin doğrudan yürüttükleri mesleki faaliyetler sebebiyle katledilmesi bardağı taşıran son damladır. Avukata uzanan kanlı eller kırılmalıdır."

Cinayetin nedeni: Vekil olduğu ticari anlaşmazlık

Dava dosyasına yansıyan ayrıntılara göre, saldırının arkasında avukat Kocaefe'nin ablası Elif Çalışkan ile tutuklu sanık Hakkı Ç. arasındaki ticari uyuşmazlığın bulunduğu belirlendi. Hatice Kocaefe’nin, ablasının vekili sıfatıyla yasal takip ve hukuki süreçleri yürütmesi nedeniyle hedef alındığı ortaya çıktı.

Duruşma için adliyede bulunan avukatlar ve baro temsilcileri, karar çıkana kadar dosyanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı.