Psikolog İrem Durna, sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar, internet, sosyal medya, yeme ve alışveriş gibi en sık rastlanılan bağımlılıkların yaşam kalitesini düşürdüğünü belirterek, psikolojik müdahale ile bu zorlukların üstesinden gelmenin mümkün olduğunu söyledi.

Bağımlılık, bireylerin belirli bir maddeye veya davranışa karşı kontrolünü kaybetmesi durumu olarak nitelendiriliyor. Bu gibi durumlarda bağımlıların hayat kalitesi düşerken, sosyal yaşama da entegre olmaları zorlaşıyor. En sık rastlanan bağımlılıklardan olan sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar, internet, sosyal medya, yeme ve alışveriş bağımlılıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Medicana Sağlık Grubu psikologlarından İrem Durna, yaşam kalitesine düşüren alışkanlıklardan kurtulmanın püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Tedavi edilmeyen bağımlılıkların insan hayatındaki olumsuz etkilerine değinen Medicana International Samsun Hastanesinden psikolog İren Durna, “Bu gibi durumlarda kişi bağlı olduğu madde veya davranışı bırakmakta zorlanabilir, bırakmak, durdurmak istese de kendine hakim olmakta güçlük çekebilir ve sürekli olarak bu ihtiyacı karşılamak için eyleme geçebilir. Bağımlılıklar, genellikle psikolojik ve fiziksel etkilerle birlikte gelir. Bireyin sosyal, iş ve kişisel hayatını olumsuz etkileyebilir. Bağımlılıkların psikolojik boyutları travmatik deneyimler, duygusal bozukluklar, özsaygı eksikliği, stres gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Bu faktörler tedavi sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardandır” dedi.

“Doğru psikolojik müdahale ile bu zorlukların üstesinden gelmek mümkün”

Alışkanlıklardan kurtularak kaliteli bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu ifade eden İrem Durna, “Sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar, internet, sosyal medya, yeme ve alışveriş en çok mücadele ettiğimiz bağımlılıklar arasında bulunmaktadır. Bu tür bağımlılıklar hayatınızın kontrolünü ele geçirdiğinde kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Bağımlılıklar, kurtarılamadıklarında bireylerin hayat kalitesini düşürür, sosyal ilişkilerini zedeleyebilir. Bu noktada psikolojik müdahale, bağımlılıklarla başa çıkmada etkili bir yöntemdir. Bağımlılıkların her bireyde farklı nedenleri ve belirtileri vardır. Bu nedenle iyileşme sürecinde kişiselleştirilmiş terapi yaklaşımları kullanılmalıdır. Bireysel terapi seansları, bireyin bağımlı davranışlarını ve tetikleyicilerini keşfetmesine sonrasında bağlı olmaktan kurtulmasına yardımcı olur. Doğru psikolojik müdahale ile bu zorlukların üstesinden gelmek mümkündür” diye konuştu.