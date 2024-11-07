Sakarya’nın spor geleceğine katkı sunmak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar ortaklığında düzenlenen ‘Sakarya Spor Çalıştayı’ şehrin tüm dinamiklerini bir araya getirdi. Başkan Yusuf Alemdar, şehrin spor altyapısını güçlendirecek adımları kararlılıkla attıklarını ifade ederek, “Düşüncelerimizi açıkça ifade edip, sporu ana merkeze alarak gençlerimizi yarınlara hazırlamak, hep birlikte ülkemizin yarınlarını daha sağlıklı kılmak için gerçekçi çözümler üretelim” dedi.

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla ‘Sakarya Spor Çalıştayı’ düzenlendi. İlk oturumda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin sportif dokusunu güçlendirecek ve Sakarya’yı uluslararası alanda başarıya taşıyacak fikirleri çekinmeden ortaya koymanın gerekliliğine vurgu yaparak, şehrin altın sporcular yetiştirdiği ve büyük başarılar elde ettiği dönemlere dönmesi gerektiğini ifade etti. Alemdar, ayrıca Sakarya’da gençlerin sosyal medya ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için spora teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Yusuf Alemdar: “Beton üzerinde antrenman yapıp büyük başarılar kazanan sporcularımız var”

Sporda gelişmenin önemine değinen Başkan Alemdar, “Bana göre artık biz bu işe gerçekçi olarak, eleştirel bakmamız gerek. 30 sene önceki başarılarla bugünkü başarılara baktığımızda gözle görülür bir fark görüyoruz. Fakat tesisleşmede de olumlu yönde fark var. Geçmişte antrenman yaptığımız salonlarda sünger bulamaz, beton üzerinde antrenman yapıp büyük başarılar kazanan sporcularımız var. Toprak sahalarda, otobüs parası bulamadan antrenmanlara gidip bizlere milli gururlar yaşatan sporcularımız var. Eğer bu çalıştayda bir faaliyet ortaya koyacaksak, eksikliği tespit ettikten sonra nasıl çözüm üretebiliriz ve nasıl başarı sağlayabiliriz soruları üzerinde ağırlıklı olarak durmamız gerekiyor” dedi.

“Geleceğe ışık tutacak fikirleri ortaya koymaktan çekinmeyelim”

Başkan Alemdar, sportif başarıda eksiklerin tespiti için geleceğe ışık olacak fikirlerin çekinmeden ortaya koyulması gerektiğini hatırlatarak, “Bugün tesis ve eğitim anlamında imkanlar sunup başarı sağlayamıyorsak bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu çalıştayda gerçekler konuşulmalı. Hangi spor olursa olsun gençlerimizi diğer alışkanlıklardan kurtaracak bir yol bulmamız gerekiyor. Çalıştaya katılan herkesin özeleştiriyi ortaya koyarak, eksikleri tespit ederek, günü kurtarmak adına değil geleceğe doğru bir yol çizerek başarıya ulaşmanın yöntemini bulmamız gerekiyor. Geleceğe ışık tutacak fikirleri ortaya koymaktan çekinmeyelim. Düşüncelerimizi açıkça ifade edip, sporu ana merkeze alarak gençlerimizi yarınlara hazırlamak, ülkemizin yarınlarını daha sağlıklı kılmak için gerçekçi çözümler üretmeliyiz” diye konuştu.

Vali Rahmi Doğan: “Sakarya bir spor şehri”

Sakarya’nın başarılı bir spor geçmişi olduğuna dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, “Sakarya bir spor şehri. Birçok sporcu yetiştirdi. Burada sporun geleceği tartışılıyor olması gerçekten önemli. Türkiye son yıllarda başarılar elde etmeye devam ediyor ancak Avrupa standartlarında tesislerimiz olmasına rağmen başarılarımız az. Gençliğin bulunduğu noktada sosyal medya ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak adına spora yönlendirmemiz gerekiyor. Bu okullardan aileden ve mahalledeki kültürden başlar. Sakarya’nın tarihi, turizmi var ama sporu da olduğunu görüyoruz. Dünya şampiyonları var, hakemleri var, antrenörleri var” şeklinde konuştu.

Mehmet Sarıbıyık: “Spor aslında sadece bedenleri değil, toplumları güçlü hale getiren bir eylemdir”

Spor ekosistemine katkı sunmak için çalıştıklarına değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Spor aslında sadece bedenleri değil, toplumları güçlü hale getiren bir eylemdir. Bizde şehrimizin spor ekosistemine katkı vermek için akademisyenlerimizle beraber çalıştayımıza katılıyoruz. Ortak akıl her şeyden daha önemli. Ortak aklı birlikte başarmak ve uygulamak zorundayız. Bu organizasyona emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çalıştayın açılışına Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Bakırtaş, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.