Sakarya’nın Akyazı ilçesinde muhtarlık tarafından hayata geçirilen emsal proje sayesinde mahallede ihtiyaç sahibi insan kalmıyor. Mahallenin belirli bölgelerine yerleştirilen ‘İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın’ dolaplarında her gün taze ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Akyazı ilçesi Orta Mahalle’de muhtarlık tarafından hayata geçirilen emsal projede mahallenin belirli bölgelerine konulan dolaplar sayesinde ihtiyaç sahibi insan kalmıyor. ‘İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın’ adını verdikleri dolaplara her gün taze ekmek, konserve ve kuru bakliyatlar yerleştirerek ihtiyaç sahipleri kendilerine yetecek kadar ürün alıyor. Pandemi döneminde başlatılan bu projede mahallede ihtiyaç sahibi insanın kalmaması hedefleniyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, projeye duyarlılığın arttığını ve mahallede ihtiyaç sahibi insanın azaldığını söyledi.

“İhtiyaç sahiplerine olan çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor”

Projeye duyarlılığın arttığını belirten Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, “‘İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın’ adlı çalışmamızın başlangıç noktası pandemi dönemidir. Malum sokağa çıkma kısıtlamalarında büyük sıkıntılar yaşamıştık. Vatandaşlarımızın da bu hususta mağdur olmaması adına mahallemizin beş noktasına aynı bu şekilde dolap koymuştuk. Bu dolaptan çok güzel neticeler aldık. 3 sene geçmesine rağmen dolabımız hayırseverlerimizin katkılarıyla halen daha devam etmektedir. Güzel bir çalışma oldu paylaştıkça her şey güzel ve bu nokta artık bilenen bir yer. Bizim bu bölge turizm mahallesi buraya gelen misafirlerimiz zincir marketlerden alış verişlerini yapar ve aldıkları fazla ürünleri buraya koyarlar. Ayrıca ihtiyaç sahibi insanlar buraya sürekli gelemeyebiliyor. Bizde dolaplarımız dolduğunda paketleyip ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyoruz. Yetimi olan ve kirada oturan ihtiyaç sahiplerine olan çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor” dedi.

“Paylaşırsan insan tok olur, paylaşmazsan yok olur”

Mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını aktaran ekmek fırını işleten Mehmet Kuzuluk, “Hayırsever eş ve dostun sayesinde hep beraber bu yardımları devam ettiriyoruz. Kahramanmaraş depreminde dahi muhtarlığımızla koordineli olarak bölgeye ekmek gönderimi gerçekleştirdik. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar 20 ekmek söylüyorsa üzerine de biz ekliyoruz 20-30 tane kendi imkanlarımızla dolapları dolduruyoruz” derken fırın ortağı Yunus Aydın, “Bizde yokluktan geldik ve varlığa eriştiğimiz zaman da insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve olmakta zorundayız. Paylaşırsan insan tok olur, paylaşmazsan yok olur. Mahallemizde muhtarımızla beraber koordineli şekilde ihtiyacı olanlara elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Deprem zamanı da buradan gönderim yaptık. Odunu olan odun ekmeği olan ekmek gönderdi” ifadelerine yer verdi.