Dünya çapında öne çıkan bahçecilik ticaret fuarı IPM Essen, 23-26 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Essen şehrinde gerçekleşti. Bu yıl 40’ıncı kez düzenlenen fuara, dünyanın dört bir yanından bin 500’den fazla katılımcı ve 70 binden fazla ziyaretçi katılım gösterdi.

Fuar, iç ve dış mekan süs bitkileri; çiçekçilik, bahçe teknolojisi ve ekipmanları, çiçekçilik ve bahçecilik tesis ve hizmetleri gibi bahçecilik endüstrisinin tüm alanlarını içeriyordu. Fuar kapsamında, yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin tanıtıldığı sergilerin yanında dört gün boyunca çok sayıda seminer ve etkinlik düzenlendi. Bahçecilik sektörünün en önemli profesyonel buluşma noktası olan fuar, sektör temsilcilerine yeni trendleri takip etme, iş bağlantıları kurma ve pazarlarını genişletme fırsatı sundu. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan IPM Essen Fuarı’na bu yıl Türkiye’den 28 firma katıldı. Türk peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün geçmiş çeyrek asırdaki önemli gelişimine paralel olarak, Türk firmalarının yurtdışındaki fuar organizasyonlarında daha fazla yer almaları dikkat çekti. Türkiye, bahçecilik alanında dünya çapında güçlenmeye devam ederken, IPM Essen’e katılan Türk firmaları, bu sektördeki yükselişin bir yansıması olarak öne çıktı. Bu kez, Türkiye Pavillonu’nda bir araya gelen Türk firmaları, binlerce profesyonel ziyaretçiye Türk peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün geniş ürün ve hizmet yelpazesini sunma fırsatı buldu. Sakarya merkezli firmaların oluşturduğu pavillon, fuara katılanların yaklaşık üçte birini temsil etti.

"Türk peyzajı sektörü son yirmi yılda önemli bir yükseliş kaydetti"

PSB Anatolia fuarı koordinatörü Remzi Adıyaman, IPM Essen 2024’ün Türk peyzaj ve süs bitkiciliği için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türk peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatı sektörü son yirmi yılda önemli bir yükseliş kaydetti. Bu yükselişin merkezlerinden biri de Sakarya. Sadece üretim açısından değil, sektörün yurt içinde ve yurtdışında vitrini olan Plant Dergisi’nde medya ayağı da Sakarya merkezli. Önümüzdeki yıllarda bu durum daha iyi anlaşılacaktır" dedi.