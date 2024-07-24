Son günlerde Türkiye'nin fay hatlarında artan hareketlilik sonrası yer bilimciler peş peşe uyarılarda bulunuyor. Marmara Denizi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi takiben Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu deprem hareketliliğiyle birlikte dikkatler olası büyük Marmara depremine çevrildi. Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Çanakkale'deki son depremin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Moriwaki, büyük deprem riskinin yoğunlaştığı illeri sıralayarak Kuzey Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleşen Çanakkale depreminin bu fay hattının Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'den geçtiğini vurguladı. Ayrıca, Moriwaki, İstanbul'daki büyük depremden önce Bursa İnegöl'de 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti.

Japon uzman, Türkiye'deki en tehlikeli fay hattının Kuzey Fay Hattı olduğunu vurgulayarak, burada meydana gelebilecek 7 büyüklüğündeki bir depremin Kahramanmaraş'ta olduğu gibi kısa sürede bir tane daha deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bursa üzerinden geçen fay hattının uzun süredir deprem üretmediğine dikkat çeken Moriwaki, "Uyuyan bir felaket çok yakında uyanacak" dedi.

Moriwaki, Marmara Bölgesi'ne yönelik uyarılarını da sürdürerek, Bursa'da beklenen ve 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremin önlenmezse büyük yıkımlara yol açabileceğini ifade etti. Özellikle kumlu zemin üzerine inşa edilen binaların şiddetli depremlerde yerle bir olabileceğine dikkat çeken Moriwaki, bu tür binaların tespit edilip kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması gerektiğini vurguladı. Bu binaların, deprem anında büyük can ve mal kayıplarına neden olabileceğini belirterek, "Bu binalar adeta ölüm tuzakları gibi olabilirler" dedi.

Moriwaki, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye'de insanlar deprem konusunda çok bilinçsiz. Kahramanmaraş depreminde de gördük. İnsanlar bina merdivenlerinde ölü bulundu. Deprem sırasında kaçmak yerine yaşam üçgeni oluşturulması lazım. İnsanlar bu konuda bilinçlendirilmeli ve evler buna göre dizayn edilmeli. Bunun içinde kapsamlı bir ekibin çalışması gerekiyor. Kahramanmaraş gibi yakın zamanda yaşanılan büyük kayıptan ders çıkarılması lazım. Japonya'da böyle bir durumla karşılaşmak mümkün değil."