Bursa'nın İnegöl ilçesinde Acil serviste ambulans girişine konulan minibüs hem vatandaşları hem görevlileri çileden çıkardı.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine hastasını getiren minibüs sürücüsü, hastasını indirdikten sonra aracını ambulans girişine bırakıp gitti. Trafiği kilitleyin minibüs nedeniyle ambulanslar ve hastaneye hastasını götürmek isteyen araçlar Acile giremeyince hem vatandaşlar hem de yetkililer çileden çıktı. Bir süre sonra araç başına gelen sürücü aracını olduğu yerden kaldırdı. Görevliler, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını ve araçlarını Acil Servis girişine değil, otoparka park etmelerini istediler.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ