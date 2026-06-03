Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte büyüme dönemine giren tarım ürünlerinin zarar görebileceği korkusu yaşayan üreticiler, yağışın ardından tarlalarını kontrol etmek için arazilere koştu. Yapılan incelemelerde ekili alanlarda herhangi bir hasarın tespit edilmemesi ise hem çiftçileri hem de tarım camiasını sevindirdi.

İlçede sebze, meyve ve hububat üretimi yapan çiftçiler, yağış sonrası rahat bir nefes aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, yağışın ardından ekiplerin sahadan bilgi topladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İnegöl ve çevresinde dün etkili olan sağanak yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da görüldü. Dolu yağışı nedeniyle üreticilerimizden çok sayıda telefon aldık. Yağışın ardından yaptığımız değerlendirmelerde ve sahadan aldığımız bilgiler doğrultusunda ekili tarım arazilerindeki ürünlerde herhangi bir zarar tespit edilmedi. Bu durum bizleri son derece sevindirdi. Çiftçilerimiz açısından büyük bir risk atlatılmış oldu."

Çelik, son yıllarda yaşanan ani hava değişimlerinin tarımsal üretimi tehdit ettiğine dikkat çekerek, çiftçilerin iklim kaynaklı risklere karşı her zamankinden daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. "Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan dolu, don, aşırı yağış ve fırtına olayları tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açabiliyor. Bu nedenle üreticilerimizin tarım sigortalarını ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Dün yaşanan olayda ürünlerimizin zarar görmemesi sevindirici ancak her zaman aynı şansı yakalamayabiliriz" dedi.

Yaşanan olayın bölgedeki üreticileri üzdüğünü belirten Çelik, "Maalesef Alibeyköy Mahallemizde yıldırım düşmesi sonucu küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bir üreticimiz zarar gördü. Telef olan hayvanlar nedeniyle üreticimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah daha büyük afetlerden korusun" diye konuştu.

Yağış sonrası tarlalarından sevindirici haber alan İnegöllü çiftçiler, sezonun geri kalan bölümünün de afetlerden uzak geçmesini temenni ediyor. İlçe genelinde yapılan ilk değerlendirmelere göre dolu yağışının tarımsal üretime zarar vermemesi, bölge ekonomisi açısından da önemli bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.