Yeni tarifeyle birlikte yaklaşık 34 milyon araç sahibinin ödeyeceği tutarlar yeniden belirlendi.

SBM verilerine göre, İstanbul’da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatacak bir sürücünün trafiğe çıkabilmesi için 18 bin 421 lira prim ödemesi gerekecek. Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan yola çıkan sürücüler ise denetimlerde ceza ile karşılaşabilecek ve araçları trafikten men edilebilecek.

Trafik sigortası primlerine Haziran ayında yüzde 1,2 oranında artış yapıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan, içten yanmalı motora sahip riskli bir sürücünün primi 55 bin 262 liraya yükselirken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamak sürücüler için tutar 9 bin 210 lira oldu. Böylece riskli ve risksiz sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500’e ulaştı.

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücüler için prim 53 bin 698 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamaktaki sürücüler 8 bin 950 lira ödeyecek. İzmir’de ise riskli sürücüler için prim 52 bin 134 lira, en düşük risk grubundaki sürücüler için 8 bin 689 lira oldu.

Ticari taksilerde de yeni primler dikkat çekti. İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki ticari taksiler için prim tutarı 154 bin 416 liraya çıkarken, 8’inci basamakta bu rakam 25 bin 736 lira olarak açıklandı. Ankara’da taksiler için en yüksek prim 150 bin 46 lira, en düşük prim 25 bin 8 lira; İzmir’de ise en yüksek prim 145 bin 676 lira, en düşük prim 24 bin 279 lira oldu.

Otobüslerde de yüksek tutarlar öne çıktı. İstanbul’da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüsün sıfırıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 379 bin 365 liraya yükseldi. Aynı araç grubu için 8’inci basamak primi ise 63 bin 227 lira olarak belirlendi.

Trafik sigortası yaptırmayan sürücülere 2026 yılı itibarıyla bin 246 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca eksiklik giderilene kadar aracın trafikten men edilmesi söz konusu olabiliyor. Sigortasız bir aracın kazaya karışması durumunda ise sürücüye 2 bin 39 lira ceza kesiliyor ve karşı tarafa verilen zarar da araç sahibinden tahsil ediliyor.

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmayan ya da yenilemeyen sürücüler için de ek maliyet oluşuyor. Poliçenin geciktiği her 30 gün için prime yüzde 5 gecikme zammı uygulanıyor. Bu oran toplamda en fazla yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.