İnegöl Belediyesi’nin dijital yayın arşivi, kentin kültürel hafızasına ışık tutan yeni bir eserle zenginleşti. İnegöllü araştırmacı yazar Turhan Şahin tarafından derlenen “İnegöl’de Şiir” isimli eser, İnegöl Belediyesi katkılarıyla dijital kitaba dönüştürülerek okuyucularla buluştu. 366 sayfalık kapsamlı çalışma, İnegöl’e dair yazılmış şiirleri, İnegöl geçmişi olan şairlerin eserlerini ve öğrenciler ile öğretmenlerin kaleme aldığı dizeleri aynı çatı altında bir araya getiriyor.

İnegöl’ün kültürel birikimini, şehir hafızasını ve edebi yönünü şiir aracılığıyla ortaya koyan eser; “İnegöl Şiirleri Seçkisi”, “İnegöl Okul Şiirleri Seçkisi” ve “İnegöl Geçmişi Olan Şairlerden Şiirler Seçkisi” başlıkları altında hazırlanan üç ayrı seçkiden oluşuyor. Şehrin tarihine, sosyal yaşamına, insanına ve manevi iklimine dair izler taşıyan kitap, İnegöl’ün kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Eser, İnegöl Belediyesi’nin dijital kitap platformu olan www.dijitalkitap.inegol.bel.tr adresinde yayınlanmaya başladı.

İNEGÖL TARİH BOYUNCA KÜLTÜRÜYLE, SANATIYLA VE YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLERİYLE ÖNE ÇIKTI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yayınlanan eserle ilgili yaptığı açıklamada, kültür ve sanat çalışmalarının şehirlerin kimliğini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi olarak sadece fiziki yatırımlara değil, şehrin edebi ve kültürel hafızasını yaşatacak çalışmalara da büyük önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “İnegöl, tarih boyunca kültürüyle, sanatıyla ve yetiştirdiği değerleriyle önemli bir şehir olmuştur. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bu birikimi koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktaran her çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. İnegöl’de Şiir isimli bu eser de şehrimizin ruhunu, insanını, geçmişini ve duygularını şiir aracılığıyla anlatan çok değerli bir kültür çalışmasıdır. Araştırmacı yazarımız Turhan Şahin’in büyük emek vererek hazırladığı bu çalışmayı dijital ortama taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz.”

İNEGÖL’ÜN KÜLTÜR, SANAT VE ŞEHİR HAFIZASINA KATKI KOYAN ÇALIŞMALAR

İnegöl Belediyesi’nin kültür, sanat ve şehir hafızasına yönelik önemli çalışmaları hayata geçirdiğine de dikkat çeken Başkan Taban, “Özellikle son dönemde şehrimizin türkülerinin derlenmesinden gastronomi alanında yöresel lezzetlerimizin ve asırlık reçetelerin yeniden mutfakla buluşmasına yönelik çalışmalarımıza, İnegöl Şehir Araştırmaları Merkezinin kurularak burada yürütülen çalışmalara, akademik destek uygulamalarına kadar pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Çünkü bir şehrin sadece bugünü değil, geçmişi ve kültürel değerleri de geleceğe taşınmalıdır. İnegöl’ün kültürünü kayıt altına alan, edebiyatını ve sanatını görünür kılan her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Taban ayrıca, dijital yayıncılık sayesinde İnegöl’e dair eserlerin daha erişilebilir hale geldiğini belirterek tüm vatandaşları dijital kitap arşivini incelemeye de davet etti.