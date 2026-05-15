Bursa’da altyapı yatırımlarına modern şehircilik hedefleri doğrultusunda yeni bir proje daha ekleniyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), nüfusun hızla arttığı bölgelerde içme suyu ihtiyacını karşılamak ve mevcut şebekeyi daha güçlü hale getirmek için kapsamlı bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Mudanya, Gemlik ve Nilüfer ilçelerini içine alan büyük yatırımın ihalesi ise 5 Haziran 2026’da gerçekleştirilecek.

İhale Süreci Dijital Ortamda Yürütülecek

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince "Açık İhale Usulü" ile yapılacak olan görüşmelerde teknolojik imkanlar ön planda tutuluyor. İstekliler tekliflerini yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden iletebilecek. 5 Haziran günü saat 10.00’da BUSKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek olan ihale, bölgedeki içme suyu şebekesinin geleceğini şekillendirecek.

540 Günlük Yoğun Çalışma Takvimi

Toplam 29 farklı iş kaleminden oluşan proje, Mudanya’dan Nilüfer’e kadar geniş bir alanda içme suyu şebeke inşaatını kapsıyor. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içinde yer teslimi yapılarak ilk kazmanın vurulması planlanıyor. Yetkililer, projenin tamamlanma süresini 540 takvim günü olarak belirledi. Bu süreçte hem yeni abone talepleri karşılanacak hem de mevcut hatlar modernize edilecek.

Kalite ve Deneyim Ön Planda: 40 Puan Teknik Başarıya

İhalede sadece en düşük fiyatı veren değil, teknik kapasitesi en yüksek olan firmalar öne çıkacak. Puanlama sisteminde fiyatın ağırlığı yüzde 60 olurken; kazı, boru döşeme ve asfalt kesimi gibi uzmanlık gerektiren teknik unsurlar yüzde 40 oranında belirleyici olacak. Ayrıca katılımcı firmaların son 15 yıl içinde teklif ettikleri bedelin en az yüzde 80'i kadar benzer iş deneyimine sahip olmaları şartı aranıyor.

Yalnızca Yerli Firmalar Katılabilecek

Bursa’nın altyapısını güçlendirecek bu stratejik yatırımda yerli üretim ve yerli sermaye vurgusu yapıldı. İhaleye yalnızca yerli isteklilerin katılımına izin verilirken, konsorsiyum başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Tekliflerin geçerlilik süresi 120 gün olarak belirlenirken, katılımcıların en az yüzde 3 oranında geçici teminat sunması gerekecek.