FENOMENLER SAYESİNDE ÖĞRENDİK

Endonezya’da Misk kedisinin dışkısıyla elde edilerek satışa sunulan Luwak kahvesi sosyal medyada yapılan videolarla ününe ün kattı.

Düne kadar kimsenin duymadığı Luwak kahvesinin adı, Tiktok ve benzeri uygulamalarla fenomenler sayesinde öğrenildi.

MİSK KEDİSİNİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Misk kedisinin varlığını bugüne kadar çok bilmesekte bu kelimeye aşina olan Türk toplumunda ki algı, güzel kokuydu. Genelde halk arasında parfümü andıran kokulara verilen ad olarak bilinse de, Türk Dil Kurumu, “Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde” olarak açıklıyor.

Luwak kahvesini üreten kedinin adına da Misk denmesinin nedeninin bu olduğu düşünülüyor. Zira Misk kedisinin dışkısıyla üretilen Luwak kahvesi sadece kalitesi ve lezzetiyle değil, kokusuyla da içenleri büyülüyor.

DIŞKIDAN KAHVE NASIL OLUYOR?

Endonozya’da genel olarak Luwak kahvesi olarak bilinse de, bazı bölgelerde Musang(Paradoxurus) olarak da adlandırılan bu eşsiz kahvenin üretilmesi için Misk kedisine arabica ve robusta kahve ağacı meyvesi yediriliyor. Daha sonra ise kedinin dışkısından çıkan çekirdekler ayıklanıyor. Kurutma, yıkama ve dış kabuğunun soyulmasının ardından kavrulma işlemleri yapılarak kahve yapımına hazır hale getiriliyor. Endonezya'da inanışa göre Misk kedinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan kahve çekirdeği daha kaliteli, lezzetli, aromatik kokulu haline gelip eşsiz bir tada bürünüyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Dünyanın en pahalı kahvesinin sağlık yönünden de oldukça faydalı olduğu iddia ediliyor. Göğüs kanseri riskini azalttığı söylenen Luwak kahvesi, metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı oluyor. Safra taşı oluşumunu da engellediği söylenen kahvenin, diş sağlığı açısında da faydalı olduğu iddialar arasında. Luwak kahvesinin diğer bir özelliği ise diğer kahve türlerine oranla içerisinde ki kafein oranın az olması.