Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, yeni binasında vatandaşlara daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti vermek için faaliyete geçti. Modern altyapısı ve geniş hizmet yelpazesi ile öne çıkan merkez, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, sağlık risklerini belirlemek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla hizmet sağlıyor.

"Şuanda 1 yaşından 85 yaşına kadar vatandaşlara hizmet verilmekte"

Merkez hakkında bilgi veren sorumlu hekimi Dr. Pınar Kula Hatipoğlu, merkezinden 1 yaşından 85 yaşına kadar vatandaşlara hizmet verildiğini anlatarak, "Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezinde (KETEM) kadınlarda meme ve rahim ağzı kanseri, kadın ve erkeklerde ise kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Gebe Bilgilendirme Sınıfında aile hekimliğince takip edilen gebeler, gebelikleri boyunca yaşayacakları fiziksel ve ruhsal değişimlerle ilgili bilgi almak üzere yönlendirilmekte, ayrıca fizyoterapist eşliğinde nefes ve doğuma hazırlık egzersizleri uygulanmaktadır. Üreme Sağlığı ve Aile Planlamasına başvuran kişilere koruyucu yöntemler hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından bireyler hem psikolojik hem de sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirilmektedir. 0-18 yaş grubu çocukların gelişimi, çocuk gelişimcisi tarafından takip edilmekte ve gerekli durumlarda aile görüşmeleri planlanmaktadır. Diyetisyenler tarafından boy, kilo, kas ve yağ oranı ölçümleri yapılarak bireylerin ihtiyaçlarına uygun beslenme programları hazırlanmaktadır. Sağlıklı bireyler ve kronik hastalığı olan kişiler, fizyoterapistler tarafından değerlendirilerek kişiye özgü egzersiz programları planlanmakta, grup egzersizleri ise fiziksel aktivite salonunda uygulanmaktadır. Sigara Bırakma Danışmanlığı: Sigarayı bırakmak isteyen bireyler, polikliniğe başvurarak ücretsiz danışmanlık alabilmekte ve ’ALO 171 Sigara Bırakma Hattı’ üzerinden veya doğrudan merkezimize başvurarak randevu oluşturabilmektedir. 65 yaş ve üstü hizmetlerinde ise, gerontologlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ileri yaş bireyler için hafıza egzersizleri, ev düzenlemeleri ve Alzheimer gibi hastalıklara yönelik koruyucu eğitimler sunulmaktadır. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde sunulan tüm hizmetler ücretsizdir. Vatandaşlarımız, aile hekimleri aracılığıyla veya doğrudan merkeze başvurarak randevu oluşturabilir. Hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak için tüm halkımızı yeni binamızda hizmet vermeye başlayan Sağlıklı Hayat Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.