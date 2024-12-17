23 Eylül 2023 tarihinde, Nilüfer ilçesinin Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında çıkan tartışma sırasında Mertcan Akça, silahını çekerek garson Tolga Ergün, güvenlik görevlisi Efendi Doğan ve Yiğit Selçuk'u yaraladı. Kurşunların hedefi olan Tolga Ergün ise felç geçirerek bir daha yürüyemedi. Olayın ardından babası Köksal Akça ile birlikte Porsche marka otomobille kaçan Mertcan Akça, 128 gün sonra sahte kimlikle bir takside yakalanarak gözaltına alındı. Genç, babasıyla birlikte hakim karşısına çıkarak tutuklandı.





Duruşmada öldürüldü

13 Aralık Cuma günü duruşması görülen tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılırken, mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün’ün babası Kemal Ergün içeri soktuğu silahla Mertcan Akça ile Köksal Akça'yı başından vurdu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, arkadaşı Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı.





10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay sonrası, Bursa Adalet Sarayı'nda, 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında olayın faili Kemal (52) ve oğlu Tolga Ergün (21), iki polis memuru ve bir avukatın da bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Özel harekat polisleri de adliye binası ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.