Bursa Belediyesi adı altında gezi turları düzenliyor olarak kendini lanse eden "Bursa Belediyesi Ücretsiz Gezi Turları" isimli sosyal medya hesabı dolandırıcılığın yeni türü olarak paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medya platformlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi adına düzenlediği iddia edilen turlar nedeniyle vatandaşları taciz eden "Bursa Belediyesi Ücretsiz Gezi Turları" isimli bir Facebook hesabı paylaşımlarda bulunuyor. Sponsorlu paylaşımda da bulunan hesap birçok vatandaşın akışında önüne düşerek mağduriyete davetiye çıkarıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları seyahat masraflarını sorarken, bazıları da sahte hesaplar konusunda uyarıda bulunuyor.