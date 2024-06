Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 Aralık 2023'de meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu A bloğunun kolonları ciddi hasar aldı. Kolonların taşıyıcılığının yitirdiğini gören veliler tepki göstererek çocuklarını okula göndermedi. 2 hafta süren velilerin mücadelesi sonucu A blokta durum tespiti incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda A blokta ders gören öğrenciler B bloğa taşınarak sabahçı ve öğlenci olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Aradan geçen 1 yılın ardından tahliye kararı çıkan A blokta hiçbir uygulama yapılmadığı gibi bir yan binada eğitim gören öğrenciler aylar boyunca yıkım tehlikesi bulunan binanın önünde teneffüse çıktı. Tahliye edilen binanın bir an önce yıkılması gerektiğini söyleyen veliler, hemen yıkılmayacaksa bile binanın etrafında bariyer konularak çocukların yaklaşmasını engellenmesini istedi.



“Depremin bir saati ve zamanı yok, elimiz yüreğimizde”

Çocuklarını okula gönderirken tedirgin olduğunu dile getiren Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Meliha Tokdemir, “Mudanya'da yaşadığımız depremden sonra A blok hasar gördü. Kolonlar hasar alınca biz veliler toplanarak çocuklarımızı okula göndermedik. 2 haftalık bir süreç sonunda A blok kapandı. Daha sonra karot incelemeleri yapıldı. İnceleme sonucunda A blok tahliye edildi, B blokta öğrenciler sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili sisteme geçildi. Artçı depremler oldukça B blok da sallanıyor. Her artçıda öğrenciler korkarak dışarıya çıktı. Raporlama yapıldı ama ne idareye ne de bize bilgi verilmedi. Bir veli olarak benim hakkım bunu öğrenmek. Güçlendirilme olacaksa bir an önce yapılması lazım. Ne olacağı hakkında okulun akıbetini hiç kimse bilmiyor. Depremin bir saati ve zamanı yok, aniden olan bir şey ve hep elimiz yüreğimizde. Çocuklarımıza bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?” şeklinde konuştu.

“Bu yıl eğitimden çok can korkusu yaşadık”

Yetkililerden çocukların can güvenliğini korumalarını isteyen Tokdemir, “A blok ve B blok yan yana ve çocuklar teneffüs saatlerinde bahçede oyun oynuyor. Teneffüs saatinde bir deprem olsa çocuklar binanın altında kalacak. İlgili kurumlara söyledik, tahliye edilen blokta hemen bir yıkım yapılmayacaksa en azından etrafını bariyerle çevrilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın tahliye edilen binaya yaklaşması engellensin istiyoruz. Diğer bloğun da raporlarını bize şeffaf bir şekilde gösterilmesini istiyoruz. Biz de gönül rahatlığıyla çocuklarımızı göndermeye devam edelim. Bu yıl eğitimden çok can korkusu yaşadık” dedi.