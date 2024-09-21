Keşan Belediyesi otobüs duraklarına reklam asılmasının yasak olmasına rağmen, zaman zaman duraklara afiş asılması otobüs durakları reklam panosu mu oluyor sorusunu akla getiriyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’nin aldığı karar gereği otobüs duraklarına reklam afişi asılması yasak edilmişti.

Duraklarda son olarak Yayla’da yapılacak bir müzik festivali ile ilgili afiş ilanları durakları süslüyor.

Öte yandan bir süre önce ihalesi yapılan bazı bilboardlara da aynı afişlerin asıldığı da gözleniyor.

2 kez gündeme gelen otobüs duraklarının kirliliği haberlerine rağmen, Temizlik İşleri Müdürlüğü durakları temizlemek için herhangi bir adım atmazken, Keşan Belediyesi yetkilileri de bu duruma sessiz kalıyorlar.

İhaleyi alan firma ile yapılan görüşmede de kendilerinin bilgisi dışında bu afişlerin asıldığı da öğrenildi.

Bu tür asılan ilanlara karşı Keşan Belediyesi’nin daha duyarlı olması ve duraklarda görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve yaklaşık 3 aydan bu yana süren bu kirliliğin önüne geçilmesi isteniyor.

Vatandaşlar belediye otobüs duraklarının yarattığı görüntü kirliliğini hayretle karşıladıklarını da belirtiyor.