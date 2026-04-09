Sancaktepe'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yapmasının ardından gözaltına alınan şahıs, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında; sosyal medya platformları üzerinde yapılan incelemelerde bir kullanıcının kamuoyunda tepki çeken paylaşımı tespit edildi. Siber ekiplerince paylaşımdaki video içeriği mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, videoda yer alan ve suça konu davranışları sergileyen şahsın M.A.D. (19) olduğu belirlendi.

Şahsın kimlik ve adres bilgilerinin netleşmesinin ardından 7 Nisan'da Sancaktepe'de belirlenen adrese düzenlenen baskınla M.A.D. kıskıvrak yakalandı.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' ve ilgili suç maddeleri kapsamında gözaltına alınan şahıs, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

