Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre; 22 Haziran-17 Ağustos tarihleri arasında Trakya’daki sınır kapılarından 2 milyon gurbetçi yurda giriş yaptı.

Yıllık izinlerini anavatan Türkiye’de geçirmek isteyen milyonlarca gurbetçi Haziran ayı itibariyle Trakya’da bulunan sınır kapıların Türkiye’ye giriş yapmaya başlamıştı. Bu yıl Türkiye’ye gelen gurbetçilerin sayısı zirveye ulaştı. Trakya’daki sınır kapılarından 22 Haziran-17 Ağustos tarihleri arasında, 2021 yılında 1 milyon 386 bin gurbetçi, 2022 yılında 1 milyon 851 bin gurbetçi giriş yaparken bu yıl ise aynı tarih aralığında 2 milyon gurbetçi yurda giriş yaptı.

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren 2 milyon gurbetçinin yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu başladı. Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye’de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor. Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısına gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan izinlerini tamamlayan gurbetçiler, geri dönüş yolunda anavatandan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.