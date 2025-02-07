Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı olumsuz hava koşulları uyarısının ardından, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün gerçekleştirecekleri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler ise şu şekilde sıralandı:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)