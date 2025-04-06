İstanbul Eminönü'nden saat 17.00'de Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO deniz otobüsü Mudanya limanına yanaşırken saat 20.08'de makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi.



Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Deniz otobüsü içerisinde yangın sebebiyle panik yaşayan yolcuların o anları, vatandaşların kameralarına yansıdı.



Görüntülerde yolcuların koltukların altında bulunan can yeleklerini taktığı, panik yaşayan bazı yolcuların ise çığlık attığı görüldü. Deniz otobüsü içerisinde bulunan bir sağlık görevlisinin ise panikleyen vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.