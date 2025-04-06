İstanbul Eminönü'nden saat 17.00'de Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO deniz otobüsü Mudanya limanına yanaşırken saat 20.08'de makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi.

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Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Deniz otobüsü içerisinde yangın sebebiyle panik yaşayan yolcuların o anları, vatandaşların kameralarına yansıdı.

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Görüntülerde yolcuların koltukların altında bulunan can yeleklerini taktığı, panik yaşayan bazı yolcuların ise çığlık attığı görüldü. Deniz otobüsü içerisinde bulunan bir sağlık görevlisinin ise panikleyen vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

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Kaynak: İHA